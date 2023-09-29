Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Alexis Beka Beka kimdir, intihar mı etti? Ünlü futbolcu Alexis Beka Beka'nın son durumu nedir, öldü mü? - Futbol Haberleri

        Alexis Beka Beka kimdir, intihar mı etti? Ünlü futbolcu Alexis Beka Beka'nın son durumu...

        Bir dönem adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de transfer söylentilerine karışan ünlü futbolcu Alexis Beka Beka, üzücü bir haberle gündem olmuş durumda. Fransa'nın Nice takımında top koşturan Alexis Beka Beka'nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. İşte, konuya ilişkin bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 13:41 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Futbol dünyası Fransız futbolcu Alexis Beka Beka'dan gelen korkutucu haberle sarsıldı. 23 yaşındaki Paris doğumlu yıldız oyuncunun intihara kalkıştığı iddia edildi. İşte, hem konuya ilişkin bilgiler hem de Beka Beka'nın hayat hikayesinden satırbaşları...

        2

        ALEXIS BEKA BEKA NEDEN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU?

        Fransa'nın Nice takımında top koşturan Alexis Beka Beka'nın Nice A8 otoyolu üzerinde yer alan Magnan viyadüğünde intihara teşebbüs açıklandı.

        Fransız kaynaklarından edinilen bilgiye göre, aralarında polis, psikolog ve itfaiye ekipleri; Beka Beka'yı ikna etmeye çalışıyor.

        23 yaşındaki yıldız oyuncunun kız arkadaşından ayrıldığı için bunalım yaşadığı iddialar arasında yer alıyor.

        3

        ALEXIS BEKA BEKA KİMDİR?

        Fransa'nın başkenti Paris'te 2001 yılında dünyaya gelen Alexis Beka Beka, Caen takımında profesyenlliğe geçiş yaptı. Burada geçirdiği 2 yılda gösterdiği başarılı performansla köklü Rus kulübü Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Beka Beka, 14 milyon euro karşılığında ülkesinin takımlarından Nice'le anlaştı.

        4

        Geçtiğimiz sezon Nice formasyıla tüm kulvarlarda 20 maçta giyen yıldız oyuncu, bu sezon ise henüz forma şansı bulamadı.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        Demet Akbağ istifa etti
        Demet Akbağ istifa etti
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        Bakan Yerlikaya: Şahinler Çetesi çökertildi
        Bakan Yerlikaya: Şahinler Çetesi çökertildi
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        ‘İnsan olduğu için…’
        ‘İnsan olduğu için…’