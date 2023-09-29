Haberler Spor Futbol Alexis Beka Beka kimdir, intihar mı etti? Ünlü futbolcu Alexis Beka Beka'nın son durumu nedir, öldü mü? - Futbol Haberleri

Alexis Beka Beka kimdir, intihar mı etti? Ünlü futbolcu Alexis Beka Beka'nın son durumu... Bir dönem adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de transfer söylentilerine karışan ünlü futbolcu Alexis Beka Beka, üzücü bir haberle gündem olmuş durumda. Fransa'nın Nice takımında top koşturan Alexis Beka Beka'nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. İşte, konuya ilişkin bilgiler... Habertürk Giriş: 29.09.2023 - 13:41 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:41 facebook

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Futbol dünyası Fransız futbolcu Alexis Beka Beka'dan gelen korkutucu haberle sarsıldı. 23 yaşındaki Paris doğumlu yıldız oyuncunun intihara kalkıştığı iddia edildi. İşte, hem konuya ilişkin bilgiler hem de Beka Beka'nın hayat hikayesinden satırbaşları...

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ALEXIS BEKA BEKA NEDEN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU?



Fransa'nın Nice takımında top koşturan Alexis Beka Beka'nın Nice A8 otoyolu üzerinde yer alan Magnan viyadüğünde intihara teşebbüs açıklandı.



Fransız kaynaklarından edinilen bilgiye göre, aralarında polis, psikolog ve itfaiye ekipleri; Beka Beka'yı ikna etmeye çalışıyor.



23 yaşındaki yıldız oyuncunun kız arkadaşından ayrıldığı için bunalım yaşadığı iddialar arasında yer alıyor.