AA

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklanan sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık Enes Ö. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Hakim, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra taraflara söz verdi.

Esen ailesinin avukatı, dosyaya giren belgelerin maddi gerçeği ortaya çıkardığını, internet aboneliği ile ilgili istenilen belgenin davanın seyrini değiştirmeyeceğini öne sürerek, mahkemeden mütalaanın açıklanmasını talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkili hakkında tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal suçunun oluşmadığını, olayın yaşandığı evin Uygun tarafından kiralandığını, bununla ilgili ev sahibinin ifadesinin dosyada olduğunu iddia etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, olay anında evde bulunan ve çağrılara rağmen duruşmalara gelmeyen tanık Merve A'nın adresinin tespit edilerek, duruşmaya zorla getirilmesi için kolluğa müzekkere yazılmasına karar verdi.

Duruşma, 15 Ekim'e ertelendi.

ALEYNA ÇAKIR DAVASI NEDİR?

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingire kapıyı açtıran Uygun, Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla paylaşılan Esen'e ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

Görüntülerdeki darp olayına ilişkin Uygun hakkında, "konut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından işlem yapılmıştı. Mahkeme, Uygun'u 30 gün süreyle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddet mağdurunun konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbirleri uygulayarak serbest bırakmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Haziran 2020'de, erkek arkadaşı tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyadan canlı yayımlanan görüntülerin, Esen'in ölümüyle ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.