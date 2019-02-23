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"ALLAH'IM BUNU SENİN İÇİN DÖKÜYORUM, SEN ŞAHİT OL"

Dalveren, kendisine gelen hediye içkiyi sokakta kanalizasyona boşalttı. O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Dalveren, "Ey Allah'ım içkiyi yasak kıldığın gün sahabe efendilerimiz bütün içkilerini Medine sokaklarına döküp, günlerce oluk oluk o içkiler akarken onlara nasıl sevap yazdıysan bana da öyle sevap yaz. Allah'ım sen şahit ol, senin için döküyorum bunu" ifadelerini kullandı.