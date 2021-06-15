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Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor 2021'de son 6'ya kalan Aleyna Kalaycıoğlu, son bölümde şarkı söyleyince sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Peki Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, mesleği ne? İşte detaylar...

Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor'ın en popüler isimlerinden biri olan Aleyna, geçtiğimiz hafta son anda elenmekten kurtuldu. Yeni haftanın dokunulmazlık oyunlarında ilk oyunda elenen genç yarışmacı moral bozukluğu yaşıyor. Survivor'un şarkı yarışmasında birinci olan Aleyna, yeniden şarkı söyledi ve en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN BOYU KAÇ?

Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’a ilk defa bu sene başvurdu.

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