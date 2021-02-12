Muhabirler, Tilki'ye 'Nasrettin Hoca bana benziyor' açıklamasını sordu. Şarkıcı, "Tarzı bana benziyor. Ben de güldürüyorum ama fıkra değil de bizim jenerasyona göre hikayeler anlatıyorum. Hem de düşündürüyorum. Yeni nesil fıkralar benim twitlerim" yanıtını verdi.