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HaberlerFiskosAleyna Tilki: Birgün böyle mesajlar alacağımı biliyordum - Magazin haberleri

Aleyna Tilki: Böyle mesajlar alacağımı biliyordum

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram'da kendisine mesaj atan bir takipçisinin mesajını paylaştı. Tilki, kendisine övgü dolu mesaj atan hayranına, "Bir gün böyle mesajlar alacağımı biliyordum" dedi

Aleyna Tilki
HABERTURK.COM

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Aleyna Tilki, eğlenceli anlarını paylaşmasıyla dikkat çekiyor.

Tilki, son olarak "Sürpriz var" diyerek takipçilerini heyecanlandırmıştı.

"SEN UMUDUN BİTTİĞİ YERDE BİZE KALK DİYENSİN"

Genç şarkıcı, sosyal medya hesabından kendisine mesaj atan bir hayranının, "Sen umudun bittiği yerde bekleyip, bize kalk diyensin" şeklinde gönderdiği bir mesajı paylaştı.

"BİR GÜN BÖYLE MESAJLAR ALACAĞIMI BİLİYORDUM"

Tilki, hayranının kendisine övgü dolu cümleler kurduğu mesaja, "Yaşamda önüme konulan yüzlerce engeli aşmakla uğraşırken, bir gün böyle mesajlar alacağımı biliyordum" diyerek cevap verdi.

 

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