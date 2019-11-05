Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Tilki, eğlenceli anlarını paylaşıyor.

ÇİMLERDE BÖYLE YUVARLANDI

Eğitimini sürdürmek için geçtiğimiz günlerde Amerika'ya giden Tilki, bu kez son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Tilki, çimlerde yuvarlandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Doyasıya eğlenen genç şarkıcı, o anlara "Venüs Ay'ın kız kardeşidir" notunu düştü.

Paylaşımı çok sayıda beğeni alan Tilki'ye takipçileri şu yorumları yaptı:

- "Ohh, bütün elektriğini attın"

- "Çim gören masum köylü"

- "Yaşıyorsun bu hayatı"

- "Bacım bu ne böyle?"

- "Allah akıl, fikir versin"

- "Heidi gibisin"

"MODUMDA DEĞİLİM"

Genç popçu, önceki akşam Kuruçeşme’de bulunan kuaföründen çıkarken görüntülenmişti. Saçlarının bir kısmını maviye boyattığı görülen şarkıcı, gazetecileri fark edince yüzünü gizlemeye çalışmıştı.

Yeni imajıyla görüntülenmek istemeyen Tilki “Modumda değilim” demişti. Muhabirlerin sevgilisi Kadir Güneş’le ilgili sorularını da yanıtsız bırakan şarkıcı, koşar adımlarla lüks otomobiline binmişti.

ALEYNA'NIN CADILAR BAYRAMI TARZI

Tilki'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı Cadılar Bayramı paylaşımı ise çok konuşulmuştu. Aleyna Tilki, iddialı kostümüyle çekildiği fotoğraflarının altına, "Halloween da Aleyna Tilki oldum" notunu düşmüştü.