Tilki, geçtiğimiz günlerde kendisi için 'Dünya starı olacağım dedi, yazık çocuk dizisinde oynuyor' diye açıklama yapan Demet Akalın'a da üstü kapalı cevap verdi.

Genç popçu, "Çok destek gördüm. Gerçekten iyi işten, iyi müzikten anlayan ve ne kadar başarılı bir ekiple çalıştığımı kavrayabilecek birçok insan bana çok güzel destek verdi" ifadelerini kullandı.