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HaberlerFiskosAleyna Tilki'den Demet Akalın'a yanıt gibi paylaşım - Magazin haberleri
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Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a yanıt gibi paylaşım

Popçu Demet Akalın, Türkiye'yi yasa boğan İzmir depremi sonrası sosyal medyada kendi fotoğrafını yayınlayan Aleyna Tilki'ye tepki gösterdi. Akalın, Tilki'nin gönderisine "Resimden çok şu AKUT'u paylaşsan inan faydası olur" şeklinde yorum yaptı. Akalın'a yanıt vermeyen Aleyna Tilki ise, sosyal medya hesabından AKUT yerine Kızılay'a yardım ettiğini gösteren mesajların ekran görüntülerini yayınladı

Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a yanıt gibi paylaşım - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Cuma günü Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşanan üzücü olaydan sonra saygı gösterilmesi açısından sadece deprem ile ilgili içerik paylaşılması gerektiğini savunan popçu Demet Akalın, Instagram'dan kendi fotoğrafını yayınlayan genç şarkıcı Aleyna Tilki'ye tepki gösterdi.

Akalın, Tilki'nin gönderisine "Resimden çok şu AKUT'u paylaşsan inan faydası olur" şeklinde yorum yaptı.

Akalın'a yanıt vermeyen Aleyna Tilki ise, sosyal medya hesabından AKUT yerine Kızılay’a yardım ettiğini gösteren mesajların ekran görüntülerini yayınladı.

Genç şarkıcı, Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştığı fotoğraflara, "Deprem' yaz, 2868’e gönder" notunu düştü.

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