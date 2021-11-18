Aleyna Tilki'den 'istismar' iması! 0:00 / 0:00

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Türkiye'nin gündemine oturan iki çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin görülen 'Elmalı Davası'nda anne ve baba dahil tüm sanıklara beraat kararı verilmesine popçu Aleyna Tilki, tepki gösterdi.

Sosyal medyadan bir video yayınlayan 21 yaşındaki Tilki, geçmişte haksızlığa uğradığını söyleyerek 'istismar' imasında bulundu.

"HAKSIZLIĞI VE ADALETSİZLİĞİ BEN YAKINDAN TANIRIM!"

Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Taciz edilen çocuklar, eğer karşılığında o kişi bir ceza almazsa adaleti tanıyamaz. Adaleti tanıyamazsa kendi celladına, kötü bir insana dönüşebilir. Siz şu an bir çocuğun cellada dönüşme riskini alıyorsunuz. Haksızlığı ve adaletsizliği ben yakından tanırım! Böyle olaylara tepki gösteriyorum. Hak eden hak ettiği cezayı çekmezse geride kalan kişinin iki seçeneği vardır. Ya iyi bir insan olur ya da kötü bir insana dönüşür. Bu insanlar yalvarırım ceza alsınlar! Cinsel defosu olmayan çocuk, cinsellikle alakalı böyle bir resim çizemez. En büyük delil budur. Onları içeri alın. Zamanında haksızlığa uğramış bir kız çocuğu olarak, şu çocukların davasındaki adam ceza almazsa 'Ben bir gün onlardan birini bulacağım' diyorum. Ceza verin!

ALEYNA TİLKİ HAKKINDA

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Bir yetenek yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü.

Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın 'Cevapsız Çınlama' adlı single'ında vokal olarak yer aldı. Şarkının YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 480 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Single ise MusicTopTR Resmi Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo şarkısı 'Sen Olsan Bari'yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.

Aleyna Tilki, Mayıs 2019'da dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile anlaşma imzaladı ve sonrasında Tilki'nin şirketle bir İngilizce albüm ve 4 single yapacağını açıklandı. Bu onu bu şirketle çalışan ilk Türk şarkıcı yaptı.