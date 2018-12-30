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Genç popçu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bir rap şarkısını söyleyeceğini açıkladı:

"Amsterdam ve 2 şubat Bostancı konserim için rap şarkı söyledim. Ayben’in en sevdiğim şarkısı 'Yol Ver'i söyledim. Bu güzel şarkı için Ayben’e teşekkür ederiz. Canlı canlı dinlemek için yılbaşı geccesi Amsterdam’a veya 2 Şubat Bostancı konserime gelin. Umarım beğenirsiniz" notunu düştü.