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Aleyna Tilki'den 'Sen Affetsen Ben Affetmem'

Aleyna Tilki'nin yıllar önce YouTube'da 40 milyondan fazla izlenme alan ve kendi tarzından kopmayarak söylediği “Sen Affetsen Ben Affetmem” yorumu müzikseverlerle buluştu

Aleyna Tilki'den 'Sen Affetsen Ben Affetmem'
"Gerçek olan her şeyin ömrümde yeri var"
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HABERTURK.COM

Aleyna Tilki, ‘Cevapsız Çınlama’, ‘Sen Olsan Bari’, ‘Yalnız Çiçek’, ‘Dipsiz Kuyum’ şarkılarının ardından Taksim Trio ile beraber Bergen‘in “Sen Affetsen Ben Affetmem” şarkısını yorumlamıştı.

Arabesk sound'tan kopmayan Tilki'nin yorumu dinleyiciden gelen istek üzerine tüm dijital platformlarda satışa çıktı.

"ÇOK KEYİFLİYDİ"

Genç popçu, "Gerçek olan her şeyin ömrümde yeri vardır. Tarzı, şekli fark etmez. Çok gerçek bir şarkı, çok usta müzisyenlerle çalışmak keyifliydi." şeklinde konuştu.

Aleyna Tilki, pop şarkılar kadar arabesk şarkıları da severek seslendirdiğini ve kariyerinde arabesk şarkıların da hep yeri olacağını belirtti.

KISA SÜREDE ZİRVEDE

Ayrıca Tilki'nin 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumu platformlarda satışa çıkmasının ardından kısa süre içinde iTunes’ta 1 numaraya yerleşti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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