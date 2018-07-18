Cadde'nin haberine göre, yakın bir arkadaşıyla birlikte geldiği alışveriş merkezinde bir mağazadan alışveriş yapan Aleyna Tilki, daha sonra akşam yemeği yiyip alışveriş merkezinden yrıldı.

Her zaman olduğu gibi sevenlerini kırmayıp bol bol hatıra fotoğrafı çektiren genç şarkıcı, mütevazı ve samimi tavırlarıyla herkesin takdirini topladı.

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