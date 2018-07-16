Aleyna Tilki'nin tweeti alay konusu oldu

Aleyna Tilki, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Tilki, Twitter hesabından "Sevgili gençlik... Sen nasıl bu kadar bendeyken,aynı zamanda hiç ‘benden’ değilsin..?" mesajını yazdı. Paylaşıma bir anlam veremeyen sosyal medya kullanıcıları ise Tilki'ye alay dolu yorumlar yaptı