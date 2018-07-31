Önceki gece bir kız arkadaşıyla Beyoğlu’nda görüntülenen Aleyna Tilki, henüz tatil yapmaya fırsat bulamadığını söyledi. Tilki'nin, "Türkiye’de tatil mi yapılır? Yurtdışını tercih ederim" dediği öne sürüldü.



Çıkan haberlerden sonra Aleyna Tilki sosyal medya hesaplarından şu açıklama yaptı:

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