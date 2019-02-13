Attığı her adım ile olay olan ünlü şarkıcı akşam saatlerinde geldiği alıveriş merkezinde gazetecilere poz verdi. Gün geçtikçe hayran kitlesini katlayarak arttıran Aleyna Tilki alışveriş turu boyunca meraklı gözleri üzerinde topladı.

Genç neslin ilgi odağı olan Tilki, yakın arkadaşları ile geldiği alışveriş merkezinde uzun süre alışveriş yaptıktan sonra bir restorana geçerek burada akşam yemeği yedi. Makyajsız ve doğal hali ile görüntülenen ünlü sanatçı, fiziği ile göz doldurdu.