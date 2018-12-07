Kendine yöneltilen sorulara cevap veren Aleyna Tilki, “Ocak ayında tekrar Amerika’ya gidiyorum. Bu sefer eğitim amaçlı değil, yeni single parçamızın bir tanesi yabancı şarkı olacak. Bir tane de Türkçe şarkı düşünüyorum. Duruma göre belki albüm de olabilir henüz belli değil” dedi.

Öte yandan, yılbaşında Hollanda’nın Amsterdam şehrinde konser vereceğini söyleyen Tilki, sarı eşofman kombiniyle çevredeki insanlar "Kill Bill" filminin başrol oyuncusu 'Uma Thurman'a benzetildi.

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