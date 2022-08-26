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Haberler Magazin Aleyna Tilki: Yağmura yakalandık! - Magazin haberleri
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Aleyna Tilki: Yağmura yakalandık!

Aleyna Tilki, dün akşam Nişantaşı'ndaki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Sağanak yağmura yakalanan genç popçu, gazetecilere "Yağmura yakalandık' derken bir de size yakalandık" diyerek gülümsedi

Aleyna Tilki: Yağmura yakalandık! - Magazin haberleri
"Yağmura yakalandık!"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Aleyna Tilki, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'ndaki bir mekanda oturup sohbet etti.

22 yaşındaki şarkıcı, sağanak yağmurdan dolayı arkadaşlarının yanından ayrılıp koşarak otomobiline yöneldi.

"BAŞKA SEFERE..."

Tilki, o sırada basın mensuplarını fark edince gülümseyerek "He şimdi oldu. 'Yağmura yakalandık' derken bir de size yakalandık. Arkadaşlar çok yağmur var, şimdi konuşamayız başka sefere..." ifadelerini kullandıktan sonra aracına binip, evinin yolunu tuttu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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