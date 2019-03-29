Aleyna Tilki'ye çok özel 19 yaş kutlaması

18’inci yaş doğum günü magazin basını tarafından çok yakından takip edilen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, 19’uncu yaşını 28 Mart tarihinde sadece yakın arkadaşlarının davetli olduğu çok özel bir partiyle kutladı