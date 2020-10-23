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HaberlerMagazinAleyna Tilki yıllar önce Taksim'de şarkı söylemiş - Magazin haberleri
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Aleyna Tilki yıllar önce Taksim'de şarkı söylemiş

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan genç popçu Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde şarkı söylediği anlar ortaya çıktı

Aleyna Tilki yıllar önce Taksim'de şarkı söylemiş - Magazin haberleri

Şarkıları kadar paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki'nin ünlü olmadan önce şarkı söylediği anlar sosyal medyada paylaşıldı. İstiklal Caddesi'nde kalabalık karşısında "Gesi Bağları" türküsünü söyleyen Tilki'nin o anları sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.

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