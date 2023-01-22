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Alfons Groenendijk: "Bu stattan başımız dik ayrılıyoruz"

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bu stattan başımız dik ayrılıyoruz" dedi

Alfons Groenendijk:
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sonuçları alamıyoruz. Bu müthiş atmosfere puan ve puanlar için gelmiştik. Sakatlarımız ve eksikliklerimiz var. Oyuncularım yüzde yüzünden fazlasını verdi. Vermesi de gerekiyordu. İlk yarıya bakacak olursak Larson’un direğe takılan pozisyonu var. İlk yarıda yeni kalecimiz harikalar yaptı. Onun da müthiş performansıyla ilk yarıya 0-0 girdik. İkinci yarıya gelirsek, bizim orta problemimiz var. Ortayı önce kestirmemek sonra da vurdurmamız lazım. Maalesef ikisine de müsaade ettik. Rakip 1-0 öne geçti. 1-0’dan sonra buna rağmen vazgeçmeyen bir Antalyaspor vardı. Güray’ın harika ortasında Luiz’in kafasıyla 1-1 yaptık. Birkaç dakika sonra ikinci gol, birinci golün kopyası gibi oldu. Kalemizde ikinci gole engel olmadık. Maçın sonlarında fırsatları değerlendiremedik. Sonuç olarak 2-1 yenildik. Bu seviyede, bu kadar tecrübeli olan oyuncunun basit kırmızı kart görmemesi lazım. Bunların bilincinde olması lazım. Luiz önümüzdeki Ümraniye maçında olmayacak. Haji Wrigt da bildiğiniz gibi sakat. Geriye kalan 18 maçımız var. Bu durumdan çıkacağımıza inancım ve güvenim tam. Bunları sonuca ve skora dönüştürmemiz gerekiyor. Bu stattan başımız dik ayrılıyoruz. Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Sezon sonuna kadar görülen o ki Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında olacak. Onlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.

ABD’li futbolcu Haji Wright’ın transfer olması durumunda planlarının sorulması üzerine Groenendijk, "Gollerimizin yüzde 50’sini kendisine yazabiliriz. Takımın önemli bir parçası. Transfer durumu varsa iyi performansından dolayı kendisine gelen tekliflerdi. O giderse yeni santrfor almak durumundayız. Biz de bu arayışa gireceğiz. Ancak resmi bir açıklama yok. Açıklama olana kadar bizle mücadeleye etme durumdadır. Resmi açıklamaya olana kadar kendi oyuncum gibi konuşmak tercih ediyorum Haji Wright hakkında" diye cevap verdi.

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