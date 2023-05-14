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Alfonso Ribeiro'nun kızı kaza geçirdi

Alfonso Ribeiro'nun kızı Ava Sue, dördüncü yaş gününden bir gün önce scooter ile kaza yaptı. Olay sonrası kızının operasyon geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Dört yaşına girmeden önceki gün istediğiniz türden bir gün değil" dedi

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  • Alfonso Ribeiro'nun kızı Ava Sue kaza geçirdi - Magazin haberleri

    Alfonso Ribeiro (51), kızı Ava Sue'nun doğum gününe dört gün kala yaşadığı üzüntüyü açıkladı. 51 yaşındaki oyuncu, eşi Angela Unkrich, çocukları Sienna, Anders ve Alfonso ile kızının yeni yaşını kutlamayı hazırlanırken talihsiz bir kaza yaşandığını söyledi. 
  • Alfonso Ribeiro'nun kızı Ava Sue kaza geçirdi - Magazin haberleri

    Alfonso Ribeiro, kızı Ava Sue'nun dördüncü yaş gününden bir gün önce scooter ile kaza yaptığını açıkladı. 
  • Alfonso Ribeiro'nun kızı Ava Sue kaza geçirdi - Magazin haberleri

    "İSTEDİĞİNİZ TÜRDEN BİR GÜN DEĞİL"

    Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Alfonso Ribeiro, "Dört yaşına girmeden önceki gün istediğiniz türden bir gün değil" ifadelerini kullandı. 
  • Alfonso Ribeiro'nun kızı Ava Sue kaza geçirdi - Magazin haberleri

    Olay sonra kızı Ava Sue'nun ameliyata alındığını söyleyen Alfonso Ribeiro, "Kızımın ameliyat sırasında cesur olmasından gurur duyuyorum" dedi. 
  • Alfonso Ribeiro'nun kızı Ava Sue kaza geçirdi - Magazin haberleri

    Alfonso Ribeiro, sosyal medya hesabından kızının yüzünden ve kollarından yaralandığını gösteren bir fotoğraf paylaştı. 

    Alfonso Ribeiro, paylaşımının ardından takipçilerinden kısa sürede "geçmiş olsun" mesajları yağdı. 
  • Alfonso Ribeiro'nun kızı Ava Sue kaza geçirdi - Magazin haberleri

    İKİ KEZ EVLENDİ 

    Öte yandan Alfonso Ribeiro, ilk evliliğini 2002 - 2007 yılları arasında Robin Stapler ile gerçekleştirmişti. İkilinin Sienna adında bir kızı bulunuyor. 

    2012'de de Angela Unkrich ile nikâh masasına oturan Alfonso Ribeiro'nun bu birliktelikten de Ava Sue'nun yanı sıra Anders ve Alfonso adında iki çocuğu daha bulunuyor.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

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