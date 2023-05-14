İKİ KEZ EVLENDİ

Öte yandan Alfonso Ribeiro, ilk evliliğini 2002 - 2007 yılları arasında Robin Stapler ile gerçekleştirmişti. İkilinin Sienna adında bir kızı bulunuyor.

2012'de de Angela Unkrich ile nikâh masasına oturan Alfonso Ribeiro'nun bu birliktelikten de Ava Sue'nun yanı sıra Anders ve Alfonso adında iki çocuğu daha bulunuyor.

Fotoğraflar: AP, Instagram