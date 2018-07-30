Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, küçük oğlu Ali Ege’ye sürpriz yapıp helikopterle, Bodrum’a giden iş insanı, miniği hediyelere boğdu. Ağaoğlu, oğlu ve annesi Petek Ertüre ile Yalıkavak açıklarındaki teknesinden denize girdi.

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