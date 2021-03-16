Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile ön protokol imzalamasının ardından Bursaspor'da kadro dışı kalan Ali Akman, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Almanya'nın yolunu tuttu. Yeni takımına katılan genç oyuncu, Eintracht Frankfurt ile ilk antrenmanına çıktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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