Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen'de kiralık olarak forma giyen Ali Akman, gollerine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 2-0 kazanılan PEC Zwolle karşılaşmasında takımının ilk golünü atan Ali Akman, maçın adamı seçilmiş ve haftanın en iyi 11'inde de yer almıştı. Ligin 3'üncü haftasında Heracles Almelo deplasmanında oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç santrfor, attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu. Hollanda'da 3 maçta, 175 dakika görev yapan Ali Akman, 2 gol atma başarısı gösterdi.