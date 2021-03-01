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Ali Akman: "Yönümü hep Avrupa'ya çevirdim"

Bursaspor ve Ümit Milli Takım'daki performansıyla dikkati çeken ve Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, kararında Ozan Kabak'la yaptığı konuşmaların etkili olduğunu söyledi

Ali Akman:

Ali Akman, Türkiye Futbol Federasyonunun TamSaha dergisinin mart ayı sayısında yayımlanan röportajında, futbol kariyeri ve transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Alman ekibine transferinde Ozan Kabak'ın etkili olduğunu belirten Akman, "Birçok kulüp beni istedi ve onlarla da temasımız oldu. O sırada ben de git-geller yaşadım. Aklımda hiçbir zaman Türkiye'de kalmak olmadı. Bunu hiç düşünmedim. Yönümü hep Avrupa'ya çevirdim. Çünkü orada daha iyi gelişeceğimi düşündüm. Bu karmaşık karar verme sürecinde Eintracht Frankfurt tercihimin doğru olduğuna beni inandıran kişi Ozan Kabak oldu." ifadelerini kullandı.

Transfer döneminde Ozan Kabak'la çok konuştuklarını aktaran milli futbolcu, "Bana bir-iki cümlesi zaten yetti. 'Burası çok farklı. Geldiğinde göreceksin. Hiç düşünme bile" sözleri, kararımı kesinleştirdi. Sportif direktör Fredi Bobic ve teknik direktör Adi Hütter'in beni arayıp konuşmaları ve verdikleri güven de çok önemliydi. Maçlarımı o kadar çok izlemişler ki, nasıl bir oyuncu olduğumu çok iyi biliyorlar. Anlattıkları projeler ve beni bu kadar istemeleri de kararımı vermemde etkili oldu. Frankfurt gibi büyük ve köklü bir kulüp, bir oyuncuyu bu kadar çok istiyorsa, bu yolda çok güzel şeyler vardır diye düşündüm." değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİMDE GÖRMEK İSTEDİĞİM ASIL ŞEY, OYUNA VERDİĞİM KATKIDIR"

Bu sezon 18 lig maçında 10 gol atan Ali Akman, beklediği gibi patlama yaptığı bir sezon yaşadığını kaydetti.

Sezona istediği gibi güzel başladığını aktaran Akman, "İstatistiklerim de oldukça iyi. Ama rakamların ötesinde benim kendimde görmek istediğim asıl şey, oyuna verdiğim katkıdır. Her maçımı sonra çok sık izlerim. Mesela bazen gol attığım maçlarda istediğim şekilde oynayamadığımı görüyorum. Bu da beni çok mutlu etmiyor. Tabii ki gol atmak ya da attırmak güzel şeyler. Ama oyuna bir katkı verebiliyorsam, asıl bu benim iyi bir yolda olduğumu gösterir." şeklinde görüş belirtti.

TORRES, AGÜERO, FIRMINO

Ali Akman, hangi futbolcuları örnek aldığına yönelik soruya, "Fernando Torres'i çok beğeniyorum. Zamanın Liverpool'unda onun stili çok iyiydi. Saçları uçuşurdu. Beni çok etkilerdi." yanıtını verdi.

Milli futbolcu, Torres'in yanı sıra Sergio Agüero, Lautaro Martinez ve Roberto Firmino'yu da çok beğendiğini kaydetti.

Amcası Ayhan Akman'la da çok özel bir ilişkisinin olduğunu belirten Ali Akman, "Amcamın futbol oynadığı yıllarda onu gördüğüm zaman heyecanlanıyordum. Çünkü o benim için bir idol gibiydi. "Acaba ben de amcam gibi olabilir miyim?" diye düşünüyor, o gözle bakıyordum. Ben futbolda ilerleyip amcam da bunu gördüğünde, bana her şekilde yardımcı oldu. Sürekli benimle birlikte. Amcamla aramızda kilit bir kelimemiz var, 'Performans.' Bu kelimeye odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

18 yaşındaki Ali Akman, 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Eintracht Frankfurt ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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