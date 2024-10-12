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        Haberler Spor Futbol Ali Altınöz: Şampiyon olmak istiyoruz - Futbol Haberleri

        Ali Altınöz: Şampiyon olmak istiyoruz

        Kastamonuspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Ali Altınöz, şampiyon olmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 18:11 Güncelleme: 12.10.2024 - 18:11
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        Ali Altınöz: Şampiyon olmak istiyoruz
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        Kastamonuspor’un 19 yaşındaki futbolcusu Ali Altınöz, iyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirterek, şampiyon olmak istediklerini söyledi.

        2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kastamonuspor’un bu sezon başında 24Erzincanspor’dan transfer ettiği genç futbolcu Ali Altınöz, bu sezon hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "İyi bir takımız. İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu şehir ve taraftar üst liglerde mücadele etmeyi hak ediyor. Bunu başaracak gücümüz var. Hayalim A Milli Takım’da forma giymek. Her futbolcunun hayali gibi benim de kendimi kanıtlayıp ay-yıldızlı formayı giyme hayalim var. Çok çalışarak bunu başaracağımı düşünüyorum" diye konuştu.

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