Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hazal Kaya ile evli olan ve geçtiğimiz günlerde Fikret Ali adını verdikleri çocuklarını kucağına alan taze baba, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Atay, "Çocuğumuz çok şükür sağlıklı doğdu, Hazal da gayet iyi. Her şey yolunda teşekkür ederim" dedi.

İlk kez baba olma duygusu yaşayan Atay, "Tarifi mümkün olmayan bir duygu, ilk kez yaşadığımız için anlatamam. Henüz babalık duygusunu anlamış değilim, çok taze" diyerek evinin yolunu tuttu.

Spor giyim tarzı ve kapşonu ile dikkat çeken oyuncu, "Spordan çıktım ve çok terliyim, o yüzden kendimi böyle kapattım" dedi.