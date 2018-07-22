Bursaspor Başkanı Ali Ay transfere dair önemli açıklamalar yaptı... Harun Tekin için konuşan Ay, milli kaleci hakkında ''Şu ana kadar bize Beşiktaş'tan Harun Tekin için bir teklif gelmedi. Harun'un menajeriyle konuşuluyor. Galatasaray'dan daha önce bir teklif gelmişti. Teklif gelsin, sonra değerlendireceğiz. Olabilir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAKAS DÜŞÜNMÜYORUZ"



Galatasaray'dan da geçen yıllarda teklif aldıklarını belirten Ali Ay, ''Harun Tekin için takas düşünmüyoruz. Galatasaray'ın 2 sene kiralama teklifi olmuştu. Beklentilerimizi karşılamadı ama onlardan da teklif gelebilir diye düşünüyorum. Arkasında iki genç oyuncumuz daha var, onların şans bulabilmesi için gidebilir diye düşünüyorum ama Harun da bizim kalecimiz. Beşiktaş'tan ise teklif gelmedi" dedi.

"YASİN'LE GÖRÜŞTÜK"



Ali Ay şöyle devam etti: "Papiss Cisse ile ilgileniyoruz. Delarge'yi Karabağ'a verdik. Yasin Öztekin'in menajeriyle görüştük, imza atılmadan oldu diye bakmamak lazım."

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