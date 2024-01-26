Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Ali Babacan: Kendi adaylarımızla seçime gidiyoruz

        Ali Babacan: Kendi adaylarımızla seçime gidiyoruz

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bütün büyükşehirlerde kendi adaylarımızla seçime gidiyoruz." dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 23:20 Güncelleme: 26.01.2024 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babacan: Kendi adaylarımızla seçime gidiyoruz
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli programı kapsamında Karamürsel ve Kartepe ilçelerinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

        Daha sonra İzmit ilçesinde basın toplantısı düzenleyen Babacan, tek bir insanın bile mutsuz olmasına razı olmadıklarını belirterek, bu nedenle her sorunu dile getirdiklerini söyledi.

        Doğruları söylemeye devam edeceklerini ifade eden Babacan, bu ülke insanlarının iyi yaşamayı hak ettiğini kaydetti. Babacan, konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        “AMACIMIZ MECLİSTE 5. GRUP OLUŞTURMAK”

        Bir gazetecinin "Mecliste Saadet Partisi Meclis Grubunda neden yer almadınız?" sorusu üzerine Babacan, bu grubun Meclis çatısı altında var olmasından memnun olduklarını söyledi.

        Babacan, 15 milletvekillerinin bulunduğuna değinerek, şunları aktardı:

        REKLAM

        "Bizim de kendi grubumuzu kurma hedefimiz ve gayretimiz var. Şu anda 4 muhalefet grubu var Mecliste, 5. muhalefet grubunun olmasının da genel siyasi dengeler açısından ve Meclisteki temsil açısından çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Demokrasi için demokratik denetim için Meclis çatısı altında DEVAnın özgün duruşunun, DEVA Partisinin kendine has kimliğini, kendine has bir grupla temsil edilmesini çok önemsiyoruz. Amacımız Mecliste 5. grup oluşturmak. Bu konuda bu aralar yoğun gayret içerisindeyiz."

        "BUGÜNE KADAR HİÇBİR PARTİYLE BİR İŞBİRLİĞİ ANLAŞMAMIZ OLMADI"

        Yerel seçimler için ittifak teklifi gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine Babacan, seçimlere kendi isimleri ve adaylarıyla girdiklerini kaydetti.

        Babacan, yerel seçimlerde hukuken ittifakın mümkün olmadığını ancak işbirliği modellerinden söz edilebileceğini dile getirerek, "Bugüne kadar bizim Türkiyenin hiçbir yerinde, hiçbir partiyle bir işbirliği anlaşmamız olmadı ama 20 Şubata kadar aday listelerinin teslim edilmesine kadar daha süre var. Olur da herhangi bir ilçemizden bir işbirliği modeli oluşursa teşkilatlarımızdan bize böyle bir teklif gelirse ve ilgili diğer siyasi partilerin genel merkezlerinin de olumlu görüşüyle bir değerlendirme sonucunda olabilir de. Biz tamamıyla kapıyı kapatmış değiliz ama bugüne kadar olmadı." diye konuştu.

        "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına (İBB) aday çıkaracak mısınız?" sorusuna Babacan, "Tabii ki biz bütün büyükşehirlerde kendi adaylarımızla seçime gidiyoruz." cevabını verdi.

        Konuşmanın ardından Babacan, partisinin Kocaelideki 6 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        Putin: Uçağımızı Ukrayna düşürdü
        Putin: Uçağımızı Ukrayna düşürdü
        Bakan Kacır, Gezeravcı ile konuştu
        Bakan Kacır, Gezeravcı ile konuştu
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        UAD'nin İsrail kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yorum
        UAD'nin İsrail kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yorum
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Süper Lig'de 22. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 22. haftanın panoraması!
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi