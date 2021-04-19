DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, açıklamaları ile sık sık gündeme geliyor. Daha önce AK Parti'de ve AK Parti hükümetlerinde çeşitli görevlerde bulunan Ali Babacan, 2019 yılında AK Parti'den istifa etmişti. Ali Babacan kimdir? Ali Babacan kaç yaşında? İşte Ali Babacan'ın biyografisi...

ALİ BABACAN KİMDİR?

1967 yılında Ankara'da doğdu. 1985'te Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’ni birincilikle bitirdi.



1989 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden üniversite birincisi olarak mezun oldu.

1990 yılında Fulbright bursunu kazanarak, Amerika Birleşik Devletleri Northwestern Üniversitesi Kellogg School'da İşletme dalında Yüksek Lisans (MBA) yaptı.

Yüksek lisans çalışmalarında, Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında uzmanlaştı.

1992 - 1994 yılları arasında, ABD’de finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette çalıştı.

1994 - 2002 yılları arasında Ankara'da özel sektörde iş hayatını sürdürdü.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Kurucu Üyesi olarak siyasete adım attı ve Parti’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

3 Kasım 2002 Genel seçimlerinde 22. Dönem Milletvekili oldu. 58’inci ve 59’uncu T.C. Hükümetlerinde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüttü.

3 Haziran 2005 tarihinde Devlet Bakanlığı görevinin yanısıra Avrupa Birliği ile müzakereleri yürütmek üzere Başmüzakereci olarak atandı.

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde 23. Dönem Ankara Milletvekili olarak yeniden seçildi.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi ve MKYK üyesi oldu. 58. ve 59. hükûmetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu.

60. Hükümet'te ise Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği ile müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapmaktaydı.

Egemen Bağış'ın Devlet Bakanı ve Başmüzakereci konumuna getirilmesinin akabinde sadece Dışişleri Bakanı olarak bir süre görevine devam etti.

1 Mayıs 2009'da gerçekleşen kabine değişikliğinden sonra Dışişleri Bakanlığı'nı Ahmet Davutoğlu'na devretti.

1 Mayıs 2009 tarihinden sonra Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak hükûmetlerde görev yaptı.

28 Ağustos 2015 tarihinde başbakan yardımcılığı görevini Cevdet Yılmaz'a devretti. II. Davutoğlu hükûmeti döneminde başbakan danışmanlığı yaptı.

2018 yılının Haziran ayında yapılan genel seçimleri için milletvekili adaylık başvurusu yapmadı. 8 Temmuz 2019'da AK Parti'den istifa etti.

Ali Babacan'ın kurucular kurulunu oluşturduğu bir heyet, yeni partinin kuruluş dilekçesini 9 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na verdi. Partinin adı "DEVA" kısaltmasıyla Demokrasi ve Atılım Partisi oldu. 90 kişilik kurucular kurulu listesinde eski bakanlardan Sadullah Ergin, Kerem Altun, Nihat Ergün, Selma Aliye Kavaf ile AK Parti'den istifa eden İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu da yer aldı.[11]

DEVA Partisi Kurucular Kurulu ilk toplantısını 10 Mart 2020'de gerçekleştirdi. Toplantıda Ali Babacan oy birliğiyle genel başkan seçildi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.