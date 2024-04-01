Ali Babacan: Memnun etmeyen bir sonuç elde ettik

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarını değerlendirdi.

Seçimlere katılan siyasi partilere ve iradesini sandığa yansıtan vatandaşlara şükranlarını sunan Babacan, barış içerisinde oyunu kullananların, kavgaya prim vermeyenlerin ülkesinde bir yurttaş olmaktan kıvanç duyduğunu belirtti.

"BU KEZ İSMİMİZLE, LOGOMUZLA SEÇMENİMİZİN KARŞISINA ÇIKTIK"

Yerel seçimde, partilerinin ilk kez kendi adı ve logosuyla oy pusulasında yerini aldığını anımsatan Babacan, "14 Mayıs seçimlerinde, önce Türkiye demiştik. Partimizin isminden demokrasimiz adına feragat etmiştik. Bu kez ismimizle, logomuzla seçmenimizin karşısına çıktık. Genç bir siyasi parti olarak Türkiye'nin her yerinde aday çıkaran bir partiyiz ve böylesi yol arkadaşlarım olduğu için onur duyuyorum." diye konuştu.

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DEVA Partisi'nden seçimlere giren ve başarılı olan belediye başkanları ve il genel meclis üyelerini tebrik eden Babacan, "DEVA Partisi artık Meclis'te vekilleri, yerel yönetimlerde belediye başkanları, meclis üyeleri olan bir siyasi parti." ifadelerini kullandı.

Babacan, vakit kaybetmeden seçim sonuçlarını tüm ayrıntılarıyla değerlendireceklerini, başarı ve hataları masaya yatıracaklarını dile getirdi.