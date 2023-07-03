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Ali Cabbar hikayesi sosyal medyanın gündeminde! Ali Cabbar kimdir?

Ali Cabbar hikayesi merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek'in “Parti İptal” albümünde yer alan Ali Cabbar şarkısının hikayesi sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu. İşte, "Ali Cabbar kimdir?" sorusunun yanıtı ile hikayesinin detayları...

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  • Ali Cabbar hikayesi sosyal medyanın gündeminde! Ali Cabbar kimdir, hikayesi nasıl?

    Sevilen şarkıcı Emir Can İğrek'in son albümünde yer alan ve hikayesiyle derinden etkileyen 'Ali Cabbar' şarkısının sözleri de araştırılıyor. Bir kara sevda hikayesine sahip şarkının sonu ise duyanları kahreden cinsten. İşte, Ali Cabbar hikayesi ve şarkının sözleri...
  • Ali Cabbar hikayesi sosyal medyanın gündeminde! Ali Cabbar kimdir, hikayesi nasıl?

    ALİ CABBAR HİKAYESİ

    Yazılanlara göre; Tekirdağ'ın küçük bir köyünde yaşayan  Ali Cabbar, beş çocuklu ailenin ortanca oğludur. Köydeki düğünlerde babasıyla gırnata çalıyordur. Ali Cabbar yine bir gün gittiği bir düğünde köyünden bir kıza sevdalanır. Ancak kızın ailesi kızı isteyen bir başkasıyla nişanlar. Bir gün babasının 'Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar.' demesi üzerine düğüne doğru yola çıkar. Ali Cabbar, gittiği düğünde gırnatasını çalarken sevdiği kızın evlendiğini görür. Aşkı artık kara sevdaya dönene Ali Cabbar gördüklerinden sonra askere gitmeye karar verir. 6-7 ay sonra ise köye Ali Cabbar'ın şehit düştüğü haberi gelir.
  • Ali Cabbar hikayesi sosyal medyanın gündeminde! Ali Cabbar kimdir, hikayesi nasıl?

    ALİ CABBAR ŞARKI SÖZLERİ

    Ne ateş var ne de duman amma

    Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar

    Sevdiğin kız başkasına varmış

    Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar

    Baban der "al gırnatanı oğlum.

    Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"

    Sevdiği kız başkasına varmış

    Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar

    Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

    Anlayabilirsen anla Ali Cabbar

    Yükün' almış buralara küsmüş 

    Askere yazılmış gider Ali Cabbar 

    Gideli 6-7 ay olmuş 

    Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar

    Sesi susmuş, gırnatası susmuş

    Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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