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        Ali Cabbar hikayesi sosyal medyanın dilinde! Ali Cabbar kimdir, hikayesi gerçek mi?

        Ali Cabbar hikayesi ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek'in yeni albümünde yer alan Ali Cabbar şarkısı sözleriyle ve hikayesiyle dinleyicileri derinden üzdü. Sosyal medyada hakkında çokça yorumlar yapılmasıyla "Ali Cabbar kimdir, hikayesi gerçek mi?" soruları araştırması hız kazandı. İşte, kısaca Ali Cabbar hikayesi ve şarkı sözleri...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 09:41
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        Son günlerde sosyal medyanın hakkında en çok konuştuğu konulardan biri Ali Cabbar şarkısı oldu. Başarılı şarkıcı Emir Can İğrek'in "Parti İptal" albümünün parçalarından biri olan Ali Cabbar hikayesi ile gündem oldu. Sevdiğine kavuşamayan genç adamın üzücü sonunu anlatan şarkının hikayesinin gerçek olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Ali Cabbar kimdir, hikayesi gerçek mi? İşte, kısaca Ali Cabbar hikayesi...

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        ALİ CABBAR HİKAYESİ

        Yazılanlara göre; Tekirdağ'ın küçük bir köyünde yaşayan  Ali Cabbar, beş çocuklu ailenin ortanca oğludur. Köydeki düğünlerde babasıyla gırnata çalıyordur. Ali Cabbar yine bir gün gittiği bir düğünde köyünden bir kıza sevdalanır. Ancak kızın ailesi kızı isteyen bir başkasıyla nişanlar. Bir gün babasının 'Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar.' demesi üzerine düğüne doğru yola çıkar. Ali Cabbar, gittiği düğünde gırnatasını çalarken sevdiği kızın evlendiğini görür. Aşkı artık kara sevdaya dönene Ali Cabbar gördüklerinden sonra askere gitmeye karar verir. 6-7 ay sonra ise köye Ali Cabbar'ın şehit düştüğü haberi gelir.

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        ALİ CABBAR HİKAYESİ GERÇEK Mİ, FİLMİ VAR MI?

        Ali Cabbar şarkısının hikayesini doğrulayan herhangi bir veri bulunmuyor. Hikayenin, anonim bir kurgu olduğu tahmin ediliyor. Ali Cabbar ile ilgili bir film de bulunmuyor. 

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        ALİ CABBAR ŞARKI SÖZLERİ

        Ne ateş var ne de duman amma

        Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar

        Sevdiğin kız başkasına varmış

        Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar

        Baban der "al gırnatanı oğlum.

        Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"

        Sevdiği kız başkasına varmış

        Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar

        Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

        Anlayabilirsen anla Ali Cabbar

        Yükün' almış buralara küsmüş 

        Askere yazılmış gider Ali Cabbar 

        Gideli 6-7 ay olmuş 

        Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar

        Sesi susmuş, gırnatası susmuş

        Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...

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