Ali Cabbar'ın hikayesi yürekleri burkuyor! Ali Cabbar kimdir, hikayesi nedir, gerçek mi? Son dönemin en ünlü şarkıcılarından biri olan Emir Can İğrek'in yeni şarkısı Ali Cabbar, gündemden düşmüyor. İğrek'in Parti İptal albümünde yer alan ve dijital medya platformu Spotify'dan Türkiye'de son günlerin en çok dinlenen şarkısı olan Ali Cabbar'ın sözleri ve hikayesine dair ayrıntıları bir araya getirdik... Habertürk Giriş: 16.07.2023 - 22:59 Güncelleme: 16.07.2023 - 22:59 facebook

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Ali Cabbar şarkısının hikayesi Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Listeleri alt üst eden ve hikayesiyle yürekleri burkan şarkının hem sözlerine ilişkin hem de hikayenin gerçek olup olmadığına dair aramalar sürüyor. İşte, Ali Cabbar şarkısıyla ilgili detaylar...

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ALİ CABBAR KİMDİR? İŞTE HÜZÜNLÜ HİKAYESİ Yazılanlara göre; Tekirdağ'ın küçük bir köyünde yaşayan Ali Cabbar, beş çocuklu ailenin ortanca oğludur. Köydeki düğünlerde babasıyla gırnata çalıyordur. Ali Cabbar yine bir gün gittiği bir düğünde köyünden bir kıza sevdalanır. Ancak kızın ailesi kızı isteyen bir başkasıyla nişanlar.