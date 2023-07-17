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        Ali Cabbar'ın hikayesi yürekleri burkuyor! Ali Cabbar kimdir, hikayesi nedir, gerçek mi?

        Son dönemin en ünlü şarkıcılarından biri olan Emir Can İğrek'in yeni şarkısı Ali Cabbar, gündemden düşmüyor. İğrek'in Parti İptal albümünde yer alan ve dijital medya platformu Spotify'dan Türkiye'de son günlerin en çok dinlenen şarkısı olan Ali Cabbar'ın sözleri ve hikayesine dair ayrıntıları bir araya getirdik...

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 00:18
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        Ali Cabbar şarkısının hikayesi Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Listeleri alt üst eden ve hikayesiyle yürekleri burkan şarkının hem sözlerine ilişkin hem de hikayenin gerçek olup olmadığına dair aramalar sürüyor. İşte, Ali Cabbar şarkısıyla ilgili detaylar...

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        ALİ CABBAR KİMDİR? İŞTE HÜZÜNLÜ HİKAYESİ

        Yazılanlara göre; Tekirdağ'ın küçük bir köyünde yaşayan Ali Cabbar, beş çocuklu ailenin ortanca oğludur. Köydeki düğünlerde babasıyla gırnata çalıyordur. Ali Cabbar yine bir gün gittiği bir düğünde köyünden bir kıza sevdalanır. Ancak kızın ailesi kızı isteyen bir başkasıyla nişanlar.

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        Bir gün babasının 'Al gırnatanı oğlum, akşama düğün var. Yürü Ali Cabbar.' demesi üzerine düğüne doğru yola çıkar. Ali Cabbar, gittiği düğünde gırnatasını çalarken sevdiği kızın evlendiğini görür. Aşkı artık kara sevdaya dönene Ali Cabbar gördüklerinden sonra askere gitmeye karar verir. 6-7 ay sonra ise köye Ali Cabbar'ın şehit düştüğü haberi gelir.

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        ALİ CABBAR HİKAYESİ GERÇEK Mİ, FİLMİ VAR MI?

        Ali Cabbar şarkısının hikayesini doğrulayan herhangi bir veri bulunmuyor. Hikayenin, anonim bir kurgu olduğu tahmin ediliyor. Ali Cabbar ile ilgili bir film de bulunmuyor.

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        ALİ CABBAR ŞARKI SÖZLERİ

        Ne ateş var ne de duman amma

        Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar

        Sevdiğin kız başkasına varmış

        Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar

        Baban der "al gırnatanı oğlum.

        Akşama düğün var, yürü Ali Cabbar"

        Sevdiği kız başkasına varmış

        Oynar el oğluyla çalar Ali Cabbar

        Bu ne derttir bu nasıl sınavdır

        Anlayabilirsen anla Ali Cabbar

        Yükün' almış buralara küsmüş

        Askere yazılmış gider Ali Cabbar

        Gideli 6-7 ay olmuş

        Haberi de düşmüş köye Ali Cabbar

        Sesi susmuş, gırnatası susmuş

        Bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar...

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