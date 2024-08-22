Konyaspor Teknik Direkt&ouml;r&uuml; Ali &Ccedil;amdalı, Cumartesi g&uuml;n&uuml; Bodrum FK ile karşılaşacakları ma&ccedil;a ilişkin, Kamuoyunda kolay bir ma&ccedil; gibi g&ouml;z&uuml;kse de &ccedil;ok zor bir ma&ccedil; bizi bekliyor. Bodrum un iki yenilgi alması işi kolaylaştırmıyor, tam tersi &ccedil;ok zor bir ma&ccedil;a &ccedil;ıkacağımızı gayet iyi biliyoruz dedi. Kayacık Tesisleri nde Teknik Direkt&ouml;r Ali &Ccedil;amdalı y&ouml;netiminde ger&ccedil;ekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken 5 e 2 ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik &ccedil;alışma ile tamamladı. &Ccedil;OK ZOR BİR MA&Ccedil; BİZİ BEKLİYOR Antrenmandan &ouml;nce basın mensuplarına a&ccedil;ıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direkt&ouml;r Ali &Ccedil;amdalı, Kamuoyunda kolay bir ma&ccedil; gibi g&ouml;z&uuml;kse de &ccedil;ok zor bir ma&ccedil; bizi bekliyor. Bodrum un iki yenilgi alması işi kolaylaştırmıyor, tam tersi &ccedil;ok zor bir ma&ccedil;a &ccedil;ıkacağımızı gayet iyi biliyoruz. Analiz ederken de bunu net bir şekilde fark ettik. &Ouml;zellikle son oynan Ey&uuml;pspor-Bodrum ma&ccedil;ında skora aldanmamak lazım, &ouml;yle bir oyun yoktu sahada. İyi yaptıkları şeyler var. Ge&ccedil;mişten gelen oyuncu grubu var. İsmet hocayla birlikte beraber oynamayı bilen bir alışkanlıkları var. İ&ccedil;eride galip gelmeye &ccedil;alışacaklar. Zor bir ma&ccedil; bizi bekliyor ancak en iyi şekilde futbolcu arkadaşlarımızla birlikte ma&ccedil;a hazırlanıyoruz. Analizleri yapıyor ona g&ouml;re antrenman formatını d&uuml;zenliyoruz. Umarım istediğimiz sonucu alırız. Galatasaray ma&ccedil;ında kaybettiğimiz puanları orada telafi etmek istiyoruz şeklinde konuştu. İŞİMİZİN CİDDİYETİNİN FARKINDAYIZ Yeşil-beyazlı ekibe bu sezon katılan Yusuf Erdoğan ise, ligin yeni ekiplerinden biriyle karşılaşacaklarını belirterek, B&ouml;yle takımlar her zaman s&uuml;rpriz yapabilir. O y&uuml;zden işimizin ciddiyetinin farkındayız. Biz de S&uuml;per Lig in en &ouml;nemli ve hem de en eski kul&uuml;plerinden biriyiz. İşimizi şansa bırakmadan iyi &ccedil;alıştık. Ma&ccedil;a iyi hazırlandık. İlk 2 haftada Kasımpaşa da geri d&ouml;nd&uuml;k, Galatasaray ma&ccedil;ında da hem oyunumuz hem de m&uuml;cadelemiz, analizlere bakıldığında olumlu şeyler vardı. Bodrum ma&ccedil;ını en iyi şekilde atlatıp i&ccedil;eride Kayserispor ma&ccedil;ını da kazanarak milli araya 6 puanla girmek istiyoruz diye konuştu.