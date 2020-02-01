Gurbetçi futbolcu Manisa temsilcisi ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya'da Mönchengladbach ve Bayer Leverkusen altyapısında yetiştikten sonra Türkiye'de Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Kocaelispor, Orduspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor kulüplerinde forma giyen 35 yaşındaki ön libero, bu sezon Konyaspor'da ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta oynadı. Ali Çamdalı, ilk kez 2'nci Lig'de forma giyecek.
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