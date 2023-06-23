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Ali Çamlı: "Transfer tahtasının açılması lazım"

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılması gerektiğini savundu. Başkan Çamlı, "Eğer bu işi başaramazsam bırakırım" dedi

Ali Çamlı:
İHA

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 2023-2024 futbol sezonunda daha güçlü bir kadro kurmak ve başarı çıtasını yükseltmek adına transfer yasağının kaldırılması gerektiğini ifade etti. İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Bu kulüp önümüzdeki yıllarda sağlam temeller üzerine oturtulacak. Transfer tahtasının açılması için günlerdir mücadele ediliyor. Kayserispor taraftarı şundan emin olsun. Eğer bu işi yapamayacak olursam yarın bırakırım. Burayı yönetenler, bu şehri yönetenlerle birlikte bu işin çözümünü üretmek için gece gündüz çalışıyoruz. Ama sabır. Her acele yapılan işte mutlaka bir arıza çıkıyor. Ne acele karar veririm ne acele transfer yaparım. Bu iş bir çözüme kavuşacak. Ama acele etmeye panik yapmaya gerek yok. Burası koskoca Kayserispor camiası" dedi

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