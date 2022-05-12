Türkiye'nin ABD'den talep ettiği, F-16 donanım ve yazılım ile, füze dahil bazı silah mühimmatları için Biden yönetiminin ABD Kongresi'ne ön bilgilendirmede bulunduğu ortaya çıktı. Önceden yapılmış bu talebin bir süredir ABD Dışişleri Bakanlığında beklediğini ifade eden Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar Biden yönetiminin bu hamleyle ABD Kongresi'ni test ettiğini söyledi.

"BIDEN YÖNETİMİ DENEMELER YAPIYOR"

Yaklaşık 400 milyon dolarlık satış ile ilgili bu ön bildirimin resmi olmadığını belirten Ali Çınar "ABD Kongresi'nde hem olumlu hem olumsuz düşünen üyeler var. Bu çalışma ABD Dışişleri Bakanlığının Kongre'ye yönelik bir ön denemesi diyebiliriz" şeklinde konuştu. Çınar ABD'de yabancı devlete silah satışı konusunda bir Kongre üyesinin itirazının bile satışın gerçekleşmesine engel olacağına dikkat çekti. Ali Çınar "Biden yönetimi ABD Kongresi'nin 'hayır' diyeceği bir adım atmaz. O nedenle bu tarzda denemeler yaparak ne tepki vereceğini anlayacak ve ona göre resmi bildirimi yapacak" dedi.

F-16 SATIŞINDA TOP KONGRE'DE

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna meselesindeki diplomatik çabaları ile NATO üyesi olmasının süreci olumlu etkilediğini ifade eden Ali Çınar "Biden yönetimi 'bu satışın gerçekleşmesini istiyorum, top Kongre'de' mesajı veriyor. F-16 öncesi böyle bir satışın gerçekleşmesi Türk-Amerikan ilişkilerinin kopmaması için önemli bir adım olur" şeklinde konuştu. Çınar "ABD Dışişleri Bakanlığı Kongre'den olumsuz bir hava hissederse kesinlikle resmi bildiri yapmayacak. O nedenle iki satış için de resmi bildiriler ne zaman yapılır net değil, yaz sonrasına da seneye de kalabilir" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU'NUN ZİYARETİ ÖN HAZIRLIK OLABİLİR



Bu hafta AK Parti Dış İlişkiler Heyetinin Washington D.C.'deki temasları sürerken, haftaya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal mevkidaşı Wendy Sherman ile bir araya gelecek. 18 Mayıs'ta ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşı Antony Blinken ile New York'ta görüşecek. İki ülke arasındaki diyalogların artmasının önemli olduğunu belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Çavuşoğlu'nun ziyareti Haziran sonunda NATO Zirvesinde bir araya gelecek ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi için bir ön hazırlık olabilir" değerlendirmesinde bulundu.