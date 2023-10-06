“Ali ile Aramızda” 10 Ekim Salı Bloomberg HT’de başlıyor
Bloomberg HT'nin merakla beklenen yeni programı "Aile ile Aramızda" Salı akşamı başlıyor.
Giriş: 06.10.2023 - 21:51 Güncelleme: 06.10.2023 - 21:51
Ali Sunal birbirinden özel konuklarıyla salı akşamlarınıza renk katmaya geliyor. ‘Ali ile Aramızda’ renkli konukları, merak ettiren soruları ve eğlencesi bol içeriği ile Bloomberg HT ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
“Ali ile Aramızda” Salı saat 23.15’te Bloomberg HT’de.
Haberi Hazırlayan: Türker Üner