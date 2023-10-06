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        Haberler Televizyon “Ali ile Aramızda” 10 Ekim Salı Bloomberg HT’de başlıyor

        “Ali ile Aramızda” 10 Ekim Salı Bloomberg HT’de başlıyor

        Bloomberg HT'nin merakla beklenen yeni programı "Aile ile Aramızda" Salı akşamı başlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 21:51 Güncelleme: 06.10.2023 - 21:51
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        "Ali ile Aramızda" Bloomberg HT'de başlıyor
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        Ali Sunal birbirinden özel konuklarıyla salı akşamlarınıza renk katmaya geliyor. ‘Ali ile Aramızda’ renkli konukları, merak ettiren soruları ve eğlencesi bol içeriği ile Bloomberg HT ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

        “Ali ile Aramızda” Salı saat 23.15’te Bloomberg HT’de.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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