Ali Kabaş’ın 8. kişisel fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluşuyor
18.09.2018 - 15:10 | Güncelleme: AA
Fotoğraf sanatçısı Ali Kabaş, Türkiye’nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinde, insan müdahalesi olmayan doğal alanları paramotoruyla uçarak havadan fotoğrafladı. Ali Kabaş’ın 8. kişisel fotoğraf sergisi “Yabani - Untamed” 18 Eylül - 29 Eylül 2018 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor
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Modern hayatın dünya ve insan yaşamına verdiği en büyük hasarlardan biri, doğanın kendini yenileme yetisini giderek kaybetmeye başlamasıdır herhalde. Hızla betonlaşan günlük yaşantımız, doğal olana giderek yabancılaşan, insan elinden çıkmamış neredeyse hiçbir güzelliğe rastlamamış kuşakların yetişmesine yol açıyor. İnsanoğlunun müdahalesiyle soyu tükenen türler, çevre kirliliğinin yarattığı kaosa teslim olan canlıların felakete sürüklenen yaşamları son kertede insan soyunu da büyük bir tehdit altında bırakacak kuşkusuz.
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Kalan son 'Yabani' alanları korumak, artık tüm insanlığın doğaya borcu ve toplumsal bir sorumluluk halini almak zorunda. Yine de yeryüzündeki henüz 'el değmemiş', bakir alanların varlığı, geleceğe dair umutların yeşermesini sağlıyor.
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Fotoğraf sanatçısı Ali Kabaş, Türkiye’nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinde, insan müdahalesi olmayan doğal alanları paramotoruyla uçarak havadan fotoğrafladı. Toprakla suyun birleştiği bu geniş alanlar ya koruma altında ya da kendi haline bırakılmış durumda. İnsan nüfusu ve hırsının etkisiyle sürekli yok olma tehdidi altındalar. Tabiatın rahat bırakıldığı zaman oluşturduğu doğal zenginlik, Kabaş’ın yeni fotoğraf serisinin malzemesi oldu.
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Serinin nasıl geliştiğini Ali Kabaş’tan dinleyelim:
"2003 yılından beri paramotorumla İstanbul kıyılarında arkadaşlarımla beraber sürekli uçuyorum. Rüzgar daha çok poyraz estiği için de Karadeniz sahil boyunu tercih ediyoruz. Başından beri üzerinden sıklıkla uçtuğumuz uzun bir sahil bir bölgesi var ki her geçişimde İstanbul’a yakın olmasına rağmen henüz insan ve araç görmemiş olmamıza her seferinde bir kez daha şaşırır, 'Demek ki ulaşımın yasak veya zor olduğu bir bölge' diye düşünürüm."
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"O bölgenin dışında kalan yerlerin tümü, madenler, inşaatlar ve yerleşim alanları tarafından işgal edilip, çoktan tabii hallerini yitirmiş durumda. Yazları o bakir sahile bazen iner, denize girer ve tekrar havalanırız. 2016 yılının Şubat ayında o bölgenin havadan etkileyici bir fotoğrafını çektikten sonra “Cennet ülkemizde acaba bunun gibi el değmemiş başka nereler var?” diye merak ederek araştırmaya koyuldum."
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"Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için sahil bölgelerine odaklandım. İki yılı geçen bir sürede araştırmalarım ve yerinde tespitlerim sonucunda Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinde aradığım özellikte bölgeler buldum. Her gidişimde hava şartlarından dolayı uçmak mümkün olmadığından, farklı zamanlarda tekrar gittim ve bazılarını birer yıl arayla yeniden çektim."
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"Karadan ve denizden ulaşımın mümkün olmadığı bölgelerde uçarken motorum durursa kurtarılmanın çok güç olacağı noktalara inmeyi göze alıp riskli uçuşlar yaptım. Sabır ve zorluklarla geçen bir süreç sonunda tespit etmiş olduğum her bölgede uçarak istediğim kareleri elde ettim. Sayıca az ve 'ehlileştirilmemesi' gereken tabii alanlarımızın güzelliklerinden umarım sizler de benim kadar etkilenirsiniz ve hem Türkiye’ye hem de dünyaya bir de bu bakış açısı ile bakarsınız."
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