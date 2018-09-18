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Serinin nasıl geliştiğini Ali Kabaş’tan dinleyelim:

"2003 yılından beri paramotorumla İstanbul kıyılarında arkadaşlarımla beraber sürekli uçuyorum. Rüzgar daha çok poyraz estiği için de Karadeniz sahil boyunu tercih ediyoruz. Başından beri üzerinden sıklıkla uçtuğumuz uzun bir sahil bir bölgesi var ki her geçişimde İstanbul’a yakın olmasına rağmen henüz insan ve araç görmemiş olmamıza her seferinde bir kez daha şaşırır, 'Demek ki ulaşımın yasak veya zor olduğu bir bölge' diye düşünürüm."