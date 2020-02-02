Ali Koç'a hakarete soruşturma

Trabzon'da, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a sözlü hakarette bulunan şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
Süper Lig'in 20. haftasındaki dev maçta Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi... Karşılaşma öncesi Trabzon'a gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a, protokol girişinde bordo-mavili taraftarlar büyük tepki göstermişti. Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre; Ali Koç'a hakarette bulunan S.K. isimli taraftar hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Önlenmesine Dair Kanunu'na göre "hakaret içeren tezahürat" suçundan işlem yapıldı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, "01.02.2020 tarihinde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka öncesinde stadyum protokol girişinde güvenlik bariyerlerinin arka tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanına sözlü hakarette bulunan S.K. isimli şahsa 6222 sayılı kanunun 14/1 maddesine istinaden işlem yapılmıştır."
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