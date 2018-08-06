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Ali Koç yurt dışında okuyan Türk öğrencilerle buluştu

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Arçelik tarafından başlatılan ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrencilerin katıldığı "A Ticket For Your Future" programı kapsamında gençlerle buluştu

06.08.2018 - 15:39 | Güncelleme: AA

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Arçelik tarafından başlatılan "A Ticket For Your Future" programı kapsamında gençlerle buluştu.

Arçelik açıklamasına göre, Arçelik yurt dışında öğrenim gören Türk öğrencileri Türkiye'ye geri kazandırma hedefiyle “A Ticket For Your Future” programını hayata geçirdi. Dünyanın önde gelen üniversitelerinde öğrenim gören, teknik bölümler başta olmak üzere farklı disiplinlerden toplam 27 lisans, lisansüstü ve doktora öğrencisi, program kapsamında Arçelik dünyasını tanıma fırsatı buldu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Arçelik tarafından başlatılan ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrencilerin katıldığı "A Ticket For Your Future" programı kapsamında gençlerle buluştu.

Program kapsamında öğrencilerin tasarladıkları projeleri dinleyen Koç, ardından gençlerle iş hayatı ve liderlik üzerine sohbet etti, onların sorularını yanıtladı.

Cesur olmanın ve şansın iş hayatında önemli olduğunu anlatan Koç, bulunduğu ortama enerji veren, motivasyon sağlayan, kaldıraç etkisine sahip kişiliği olan bireylerin daha başarılı liderler olduğunu belirtti. İnsan kaynağının kalitesinin başarının da anahtarı olduğunu aktaran Koç, gençlerin potansiyeline yürekten inandığını dile getirdi.

Koç, "Araştırmalar her yıl 10 bine yakın öğrencimizin eğitim için yurt dışına gittiğine işaret ediyor, ülke olarak yaşadığımız beyin göçünün etkisi rakamsal olarak milyar dolar seviyesinde ifade ediliyor. Elbette yurt dışında iş hayatına devam ederek de ülkemize katma değer sağlayabilirsiniz ancak insanın yurdu gibisi yok. Türkiye’ye dönerek memleketimize doğrudan katkı yapmanız çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÖĞRENCİLERE İSTİHDAM BİLETİ 


"A Ticket For Your Future" programı dünyanın önde üniversitelerinde eğitim gören öğrencileri, Arçelik dünyasıyla buluşturmak ve öğrencilerin Arçelik’in marka elçileri olmalarını sağlamayı da amaçlıyor. Program, Türkiye’ye dönmek ve Türkiye’de çalışmak isteyen öğrenciler için Arçelik’i çalışılabilecek öncü şirketler arasında konumlamayı da hedefliyor. Mühendislik ve teknoloji alanlarında dünyanın önde gelen üniversitelerinde okuyan ve programa katılan Türk öğrenciler programın ilk döneminde, 16 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında Arçelik dünyasını deneyimleyerek, Garage’da alanında uzman liderlerle yeni fikir ve projeler geliştirme imkanı buldu.

Programa katılan öğrencilerden Washington Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde okuyan Efe Uluçay, projeyi çok başarılı bulduğunu belirterek, "Farklı bölümlerden 27 kişiyi bir araya getirmek, bu isimlerin birlikte çalışmasını sağlamak, inovatif bir ruh yaratmak gerçekten çok zor. Türkiye’de daha sık yapılması gereken bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Elbette Türkiye’de çalışmayı da istiyorum. Bu program ile Arçelik’in geleceğe yaptığı yatırım beni daha da cezbetti." değerlendirmesinde bulundu.

Warwick Üniversitesi Uluslararası Teknoloji Yönetimi Bölümü’nden Pınar Sevinç de "Bu proje ile birlikte Arçelik’in gelişime çok açık bir şirket olduğunu deneyimlemiş olduk. Projenin gerçekleştiği Garage beni çok etkiledi. Eskiden ailemdeki kişilerden gördüğüm çalışma şeklinin çok değiştiğini gözlemlemiş oldum. Okul bitince kesinlikle Türkiye’ye dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

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