Ali Koç: Çok büyük acılar, uykusuz geceler geçirdik

DHA

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ),Futbolda Sözde Şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan dava yarın sona erecek. 4'ü tutuklu 88 sanığın yargılandığı davanın 20'nci celsesi Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda 17 Mayıs tarihinde görülmeye başlandı. 4 Haziran Cuma (yarın) günü sona erecek 20'nci celsede mahkeme, mütalaaya karşı savunmaları aldı. Yarın sona erecek dava öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, "Kulübümüze kumpas kuranların yargılandığı davada, Cuma günü kararın çıkmasını bekliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü, bu konuda uzun süredir çok ciddi bir mücadele veriyor. Bizler bu süreçte artık sona gelindiğini düşünüyoruz. Camia olarak çok büyük acılar, sıkıntılar çektik, uykusuz geceler geçirdik. Biz tek başına bırakılmış şekilde bir an olsun vazgeçmeden, asla yılmadan mücadele verirken o dönem Fenerbahçe'yi suçlayanlar şimdi kaçacak yer arıyor. Bizi o zaman yerden yere vuranlar bugün tam tersi noktaya geçmiş durumdalar. Bunların hiçbiri unutulmadı. Fenerbahçe'nin şanlı mücadelesi tarihe kazındı. Bundan sonra tek beklentimiz adaletin yerini bulmasıdır. FETÖ'nün Fenerbahçe'ye yaptığı kumpasın maddi ve manevi zararları ise karşılanamaz boyuttadır. Mahkemenin Fenerbahçemize bu zararı verenleri suçlu bulup cezalandıran bir karar vermesi, camiamıza bu mücadeleden resmen ve bir kez daha galip çıkmanın gururunu yaşatacaktır. Cuma günü Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda görülecek son celsesinde, milyonlarca taraftarımız adına bu davanın sonucunu, Fenerbahçe'ye kumpas kuranların aldığı cezayı görmek için yönetici arkadaşlarımızla beraber ben de orada olacağım" dedi.

"FENERBAHÇE, YARGININ VERECEĞİ KARARLARLA FETÖ'NÜN KURGULADIĞI VE SAHNELEDİĞİ BU OYUNLARI TAMAMEN BOZMUŞ OLACAK"

Başkan Ali Koç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Başkan Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu davadan çıkan berat kararlarının onanması şeklindeki talebi hakkında ise "Yargıtay aşamasında olan Sözde Şike Davası'ndaki kararı da bekliyoruz. Orada da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz için verdiği beraat kararının onanmasını talep etmişti. Fenerbahçe, yargının vereceği kararlarla FETÖ'nün kurguladığı ve sahnelediği bu oyunları tamamen bozmuş olacak. İşte bu noktadan itibaren kulübümüze yönelik haysiyetsizce ithamlarda bulunanlarla da hesaplaşma vaktimiz gelecek. İşte o zaman da camiamız tüm benliği ve gücü ile kulübümüzün gasp edilen haklarını alabilmesi adına Fenerbahçe'nin yanında duracak, bu büyük kulübün mücadelesinden vazgeçmeyeceğini herkese gösterecek. Fenerbahçe var oldukça 3 Temmuz kumpası ve bu kumpası parçası olan herkesle mücadele edecek" diye konuştu.