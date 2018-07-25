Ali Koç: Fenerbahçe'nin borcu 400 değil 621 Milyon Euro

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, borçlarının söylendiği gibi 400 değil 621 Milyon Euro olduğunu açıkladı. Koç ayrıca, Fenerbahçe Kulübü'ne 50 Milyon Dolar hibe ettiğini duyurdu.
FB TV'deki "Camia Sesleniş" adlı programa katılan Ali Koç, 3 Haziran'da Fenerbahçe Başkanı seçilmesinden bu yana neler olduğu, kulübü gelecekte nelerin beklediği, planlanan yol haritası ve tüm branşlardaki son durum ile ilgili olarak açıklamalar yaptı.
"İlk geldiğimiz gün gördük ki banka hesaplarımızda bir kuruş yoktu. Bankalar, faktoring şirketleri kapımıza gelmeye başladılar. Toz pembe bir dünya beklemiyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk" diyen Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Borcumuzun 400 Milyon Euro olduğu söyleniyordu. 31 Mayıs 2018 itibarıyla bizim borcumuz 621 Milyon Euro. Kura vurursak 3 Milyar 200 Milyon TL. Bu borçların 2 Milyar 200 Milyonu kısa vadeli. 1 yıl içinde ödenmesi gerekiyor."
Koç, bu sözlerinin ardından "Ürkütücü değil mi?" dedi ve ekledi:
"Göreve geldiğimizde toz pembe bir dünya beklemiyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk. Beklediğimizden olumsuz anlamda çok farklı bir tablo çıktı. Hiçbir banka hesabımızda harcayacağımız nakdimizin olmadığını gördük."
Ali Koç, Fenerbahçe bu sezon şampiyon olsa da, olamasa da gelecek sezon Avrupa Kupaları'na katılamama tehlikesinin kendilerini beklediğini söyledi.
UEFA'dan temiz kağıdı alabilmek için futbolculara 15 Milyon 500 bin Euro'luk borcu ödediklerini açıklayan Ali Koç, tüm branşlardaki sporculara ödemeleri yapmaya çalıştıklarını söyledi.
Ali Koç, "(Coach) Obradovic'e mahçubum. Basketbol takımının borçlarını daha önce ödeyeceğimizi söylemiştik ama ödeyemedik" dedi.
Koç, "2021 yılına kadar tribün, kombine gelirlerimiz, 180 Milyon TL'si bir finans kuruluşuna temlik edilmiş. TFF yayın gelirlerleri ve kombine gelirlerimiz de 2023 yılına kadar temlik edilmiş" diye konuştu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif A.Ş yönetimine aldığı Sina Afra ile ilgili eleştirilere de yantı verdi.
Ali Koç, "Sina Afra'nın Fenerbahçeliğinden şüphe ediyorsanız, benim de Fenerbahçeliliğimden şüphe edebilirsiniz" dedi.
Afra'nın Trabzonsporlu olmadığını, 3 Temmuz sürecinde de Trabzonspor'u desteklemediğini söyleyen Koç, "Sina Bey, Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne alındığında 2 tane tweet atmış. Başarılar dilemiş bir arkadaşına. Bence safça atılan bir tweet. Milliyetçi duygularla... Eminim kendisi de şu an hata yaptığını düşünüyordur ama hata varsa milliyetçi duygularla yapılmıştır. Sina Afra iyi bir Fenerbahçelidir. Ailesi de iyi bir Fenerbahçelidir" dedi.
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