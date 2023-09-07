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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç, ikinci kez Avrupa Kulüpler Birliği yönetiminde - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç, ikinci kez Avrupa Kulüpler Birliği yönetiminde

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ikinci kez Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) yönetimine seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 18:59 Güncelleme: 07.09.2023 - 18:59
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        Ali Koç yeniden ECA'da!
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        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Avrupa'daki futbol kulüplerini temsil eden en önemli kuruluş olan ECA'nın seçimleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapıldı.

        2019-2023 yılları arasında ECA Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan başkan Ali Koç, ikinci kez bu göreve layık görüldü.

        Ali Koç, 2023-2027 yılları arasında da ECA Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütecek.

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