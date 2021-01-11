Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Birçok önemli konuya değinen Başkan Koç, taraftarın en çok merak ettiği konu olan Mesut Özil transferine dair de bilgiler verdi. Ali Koç'un Mesut Özil transferi konusuna dair yaptığı açıklamalar şöyle:

"Mesut Özil hala bir rüya. Fenerbahçe'den bir tek kişi açıklama yapmamıştır. Mesut ile Arsenal'in arasında konular var. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir mevzu. Biten bir şey yok. Bitebilir de bitmeyebilir de. Bitmiş gibi haberlerin çıkması bizim de elimizi zayıflatıyor. Hocamızın istediği transferler ortada. Sportif direktörümüzün bize verdiği liste var. Kulüp adı ve oyuncu adı veremem. İmzalar atılınca konuşuruz. İmzalara atılana kadar haberler çıkıyor ama biz sadece imzalar atıldıktan sonra konuşuruz. Hayırlısı neyse o olsun"