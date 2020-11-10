Ali Koç: Pes etmemi isteyen çok insan var

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı YouTube programında açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu yıla iyi başladık. İnşallah pandemiden de kurtulacağız ve inşallah şampiyon olacağız. Geçmiş yıllarda elde ettiğimiz şampiyonluklardaki ruhu ve ortamı yakalamış durumdayız. 2018'deki seçim enteresan iki gündü. Kazanmamı saçma sapan sebeplerle istemeyen bir kalabalık da vardı ama gönüllü bir orduyla 6-7 aylık bir kampanyadan sonra kazandık. Ama bütün iş seçildikten sonra başladı tabii ki..."

"Kulüpten ayağımızı içeri attıktan sonra denetimleri başlattık. İnanılmaz ödemelerle karşılaştık. Gelir gelmez 20-25 milyon Euro'luk bir ödeme yapmak zorunda kaldık. Durum sandığımızdan çok daha vahimdi. Kulübün ürettiği değerin yüzde 80'i kasaya girmeden borca gidiyordu"

"Yüz milyonlarca dolar para da koysan UEFA sınırlamalarından dolayı transfer yapamadık. Bu sadece bize değil başka takımlara da oldu. Yeni borç almadan sadece kendi ürettiklerimizle buraya kadar geldik ama bundan sonra mümkün değil. Devletimizin de inisiyatif kullanmasıyla 9 yıllık bir süre gelecek ve çok rahatlayacağız. Burada önemli olan nakit akışı..."

"Kendimizi disiplin altına alıp, süreleri de uzatmamız lazım. Bütçeleri indiriyoruz. Makul seviyeleri göreceğiz. Futbol o kadar ayrıştırıcı bir hale geldi ki, sponsorlar artık ya tüm kulüplere sponsor olmak istiyorlar ya da hiç olmak istemiyorlar"

"Ben kolay kolay pes etmem. Bunu isteyen çok fazla insan var. 'Bir an önce görevi bıraksa da kongreye gitsek' diyenler var. Bu camiaya layık olmak benim en büyük motivasyonlarımdan bir tanesi. Benim burada şahsi bir kazancım yok. Maddi bir kazancım yok. Ben inatçıyım. Bu kadar güçlü olduğumu da tahmin etmiyordum. Kendimi de test etmiş oldum."