Ligin 13. haftasındaki dev maçta Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendi ve 8 yıllık galibiyet hasretine son verdi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı protokol tribünden birlikte izledi. Fenerbahçe ile 2010-2011 sezonundaki şike davası süresince gerilen ilişkilerin ardından ilk kez Fenerbahçe Kulübü Başkanı, Trabzon'da bir karşılaşmayı stattan izledi.

"AYAĞA KALK, SEVİN"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bordo-Mavili takımın Fenerbahçe'ye attığı ikinci golde Ali Koç ile aralarında geçen diyaloğu aktardı. Beyaz TV'ye konuşan Ağaoğlu şunları söyledi: "Ali Koç gerçek bir spor adamı, zor bir görev aldı. İkinci golden sonra sevinmedim, Ali Koç 'Başkan çok güzel goldü, ayağa kalk da sevin' dedi. Dostluk sporun ruhunda var."

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